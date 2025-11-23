Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 09:28

Швейцария сделала заявление после новостей о приезде переговорщиков США, Киева и ЕС

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Швейцария готова поддержать любую инициативу по нормализации ситуации на Украине, поэтому выступает за контакты со всеми участниками конфликта. Об этом заявили в швейцарском МИД, комментируя состав переговорного процесса в Женеве.

«Швейцария поддерживает любую инициативу, направленную на установление справедливого и прочного мира на Украине. МИД поддерживает контакты со всеми сторонами и готов содействовать проведению переговоров и встреч в Швейцарии», — говорится в заявлении, пишет TACC.

Президент Швейцарии заявила, что не обсуждает с ЕС конфискацию активов РФ
Президент Швейцарии заявила, что не обсуждает с ЕС конфискацию активов РФ

Напомним, 23 ноября представители США, Украины и ведущих европейских государств проведут встречу в женевском формате для обсуждения американского плана урегулирования. Украинскую делегацию на переговорах возглавит руководитель офиса президента Андрей Ермак. Киевские представители уже прибыли в Женеву.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Швейцария
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar