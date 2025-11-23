Швейцария сделала заявление после новостей о приезде переговорщиков США, Киева и ЕС

Швейцария готова поддержать любую инициативу по нормализации ситуации на Украине, поэтому выступает за контакты со всеми участниками конфликта. Об этом заявили в швейцарском МИД, комментируя состав переговорного процесса в Женеве.

«Швейцария поддерживает любую инициативу, направленную на установление справедливого и прочного мира на Украине. МИД поддерживает контакты со всеми сторонами и готов содействовать проведению переговоров и встреч в Швейцарии», — говорится в заявлении, пишет TACC.