Швейцария сделала заявление после новостей о приезде переговорщиков США, Киева и ЕС
Швейцария готова поддержать любую инициативу по нормализации ситуации на Украине, поэтому выступает за контакты со всеми участниками конфликта. Об этом заявили в швейцарском МИД, комментируя состав переговорного процесса в Женеве.
«Швейцария поддерживает любую инициативу, направленную на установление справедливого и прочного мира на Украине. МИД поддерживает контакты со всеми сторонами и готов содействовать проведению переговоров и встреч в Швейцарии», — говорится в заявлении, пишет TACC.
Напомним, 23 ноября представители США, Украины и ведущих европейских государств проведут встречу в женевском формате для обсуждения американского плана урегулирования. Украинскую делегацию на переговорах возглавит руководитель офиса президента Андрей Ермак. Киевские представители уже прибыли в Женеву.
