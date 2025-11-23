Навроцкий: Любой мирный план должен быть принят в Киеве

Исключительно Украина вправе иметь решающее слово в переговорном процессе по завершению конфликта с Россией. Таким мнением поделился президент Польши Кароль Навроцкий в соцсети X. По его мнению, все вопросы о мире на Украине и в Европе должны решаться с привлечением всех заинтересованных стран.

«Любой мирный план (...) должен быть принят в Киеве», — пояснил Навроцкий. По его мнению, Москва якобы постоянно нарушает все договорённоти, что тормозит переговоры.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на заявление секретаря СНБО Украины Рустема Умерова сообщила, что Владимир Зеленский готов поумерить свои требования и согласиться на значительный компромисс в рамках мирных переговоров. Вероятно, он признает потерю территорий Донбасса, утверждает автор статьи. В Женеве 23 ноября Зеленский будет рассматривать план Вашингтона по окончанию противостояния.