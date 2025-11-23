Минус рота ВСУ и техника: Армия России продвинулась на 7 кв. км при штурме Тихого

Штурм Тихого в Днепропетровской области стал ключевым этапом в вытеснении подразделений ВСУ за реку Волчья. Во время продвижения российские войска выбили украинские войска с территории площадью более 7 квадратных километров.

«Освобождение Тихого является важным шагом в вытеснении противника за реку Волчья. Всего в ходе штурма Тихого противник был выбит из района площадью свыше 7 квадратных километров, а также потерял свыше роты живой силы и больше 12 единиц техники», — докладывает автор канала Воин DV.

Ранее Минобороны сообщало об освобождении Тихого и соседнего Отрадного — их взяли под контроль штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток». А в ДНР за прошедшие сутки штурмовые отряды 51-й армии освободили 22 здания в различных районах города. Боевые действия активно ведутся в микрорайонах Восточный, Западный и южной части Димитрова.