Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 09:54

Минус рота ВСУ и техника: Армия России продвинулась на 7 кв. км при штурме Тихого

Армия России продвинулась на 7 кв. км при штурме Тихого

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Штурм Тихого в Днепропетровской области стал ключевым этапом в вытеснении подразделений ВСУ за реку Волчья. Во время продвижения российские войска выбили украинские войска с территории площадью более 7 квадратных километров.

«Освобождение Тихого является важным шагом в вытеснении противника за реку Волчья. Всего в ходе штурма Тихого противник был выбит из района площадью свыше 7 квадратных километров, а также потерял свыше роты живой силы и больше 12 единиц техники», — докладывает автор канала Воин DV.

Ранее Минобороны сообщало об освобождении Тихого и соседнего Отрадного — их взяли под контроль штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток». А в ДНР за прошедшие сутки штурмовые отряды 51-й армии освободили 22 здания в различных районах города. Боевые действия активно ведутся в микрорайонах Восточный, Западный и южной части Димитрова.

Киев бросил 1000 солдат ВСУ погибать под ударами ФАБов в «котле»
Киев бросил 1000 солдат ВСУ погибать под ударами ФАБов в «котле»

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar