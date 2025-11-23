Психологи объяснили популярность треш-стримов у зумеров и как с этим бороться

Участие в треш-стримах и рискованных челленджах молодые люди часто воспринимают как быстрый способ получить социальное признание и финансовое вознаграждение, заявила клинический психолог Ксения Савельева. По её словам, мозг подростка буквально воспринимает всплеск популярности как выигрыш в лотерею.

«А когда к славе добавляются деньги (самые отчаянные зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц на донатах), получается гремучая смесь», — предупредила собеседница РИА «ФедералПресс».

Она добавила, что потребность в признании, поиск острых ощущений и экономические стимулы создают сложный психологический комплекс причин для участия в опасных активностях. Биологический аспект также играет важную роль — лобные доли мозга, отвечающие за самоконтроль и оценку рисков, окончательно созревают лишь к 20–25 годам.

Наблюдение за треш-контентом может быть формой цифровой зависимости, где работает схема «триггер-действие-вознаграждение», продолжила частный психолог Елена Музалевская. По её словам, шокирующий контент вызывает сильные эмоции, которые становятся способом временного облегчения стресса или скуки, а алгоритмы платформ формируют «ловушку внимания».

Если близкий человек увлёкся опасными челленджами, важно сохранять спокойствие и воздержаться от осуждения, чтобы не спровоцировать протест. Специалисты рекомендуют инициировать открытый диалог, чтобы понять, какую потребность человек пытается заполнить рискованным поведением, и предложить альтернативные, безопасные пути самореализации через спорт или творчество.