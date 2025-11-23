Третий лишний и убийство: Челябинск в шоке из-за двух трупов после загадочной ссоры
В Челябинске расследуют смерть мужчины и женщины после ссоры перед камерами
Тела мужчины и женщины нашли во дворе дома в Челябинске. Обложка © 74.ru / Виталий Гущинский
Тела мужчины и женщины обнаружены минувшей ночью в Челябинске, во дворе дома №27 по Гранитной улице. По предварительной версии, озвученной источником 74.RU в силовых структурах, произошли убийство и самоубийство: молодой человек лишил жизни свою спутницу, а затем покончил с собой.
События развивались на тротуаре между первым и вторым подъездами. Запись с камеры видеонаблюдения зафиксировала, как пара прибыла на такси. Между ними возникла ссора: женщина вела себя крайне эмоционально, в то время как мужчина оставался внешне спокойным. Затем они направились к первому подъезду, где к ним подошёл ещё один молодой человек.
Между ним и спутником женщины завязалась драка. Женщина попыталась разнять мужчин, но спутник повалил её на землю возле палисадника. Третий участник конфликта сбежал. Дальнейшее происходило вне зоны видимости камеры, однако по словам жильцов, именно у палисадника мужчина убил женщину, а затем покончил с собой.
Жители дома узнали о трагедии из соседского чата. Многие из них отметили, что не были знакомы с погибшими. В квартире, куда, предположительно, направлялась пара, двери не открыли. Соседи рассказали, что это съёмное жилье, и девушка, которая арендовала его около месяца назад, появлялась там крайне редко. Произошедшее стало шоком для жильцов, так как дом всегда считался очень спокойным.
«Ночью проснулась, чтобы покормить ребёнка. Зашла в группу двора, а там вот это… Убил её, а потом и себя», — рассказала жительница дома.
