Зоозащитник назвала причину нападения бездомных собак на людей

Основной причиной появления бездомных животных на улицах является безответственное отношение человека к домашним питомцам, заявили в ряде региональных ведомств, отвечающих за ветеринарию. По их данным, ситуацию усугубляет отсутствие на федеральном уровне требований к обязательной регистрации, учёту и идентификации домашних животных.

В свою очередь руководитель зоозащитного фонда «Жизнь» Лариса Акманова отметила, что бродячие собаки чаще всего нападают только при вторжении на их территорию или в случае агрессии в их адрес, а не из-за бешенства. Тем не менее опасность бездомных животных заключается в их способности быть переносчиками инфекционных заболеваний.

В большинстве регионов России проблему решают методом ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на прежнее место обитания. Так, начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев пояснил, что применяемый с 2006 года возвратный отлов показал свою эффективность на дальней дистанции, в отличие от практиковавшегося ранее отстрела, который не приводил к сокращению популяции бездомных собак.

«В 2005– 2006 году в городе насчитывалось примерно 10– 20 тысяч безнадзорных собак. Сейчас, по нашим оценкам, их около 800– 1200 особей», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».