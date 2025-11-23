Россия и США
23 ноября, 11:08

Зоозащитник назвала причину нападения бездомных собак на людей

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Основной причиной появления бездомных животных на улицах является безответственное отношение человека к домашним питомцам, заявили в ряде региональных ведомств, отвечающих за ветеринарию. По их данным, ситуацию усугубляет отсутствие на федеральном уровне требований к обязательной регистрации, учёту и идентификации домашних животных.

В свою очередь руководитель зоозащитного фонда «Жизнь» Лариса Акманова отметила, что бродячие собаки чаще всего нападают только при вторжении на их территорию или в случае агрессии в их адрес, а не из-за бешенства. Тем не менее опасность бездомных животных заключается в их способности быть переносчиками инфекционных заболеваний.

В большинстве регионов России проблему решают методом ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на прежнее место обитания. Так, начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев пояснил, что применяемый с 2006 года возвратный отлов показал свою эффективность на дальней дистанции, в отличие от практиковавшегося ранее отстрела, который не приводил к сокращению популяции бездомных собак.

«В 2005– 2006 году в городе насчитывалось примерно 10– 20 тысяч безнадзорных собак. Сейчас, по нашим оценкам, их около 800– 1200 особей», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

Ранее в Карпинске Свердловской области стая алабаев напала на восьмилетнего мальчика прямо во дворе жилого дома. Собаки с лаем бросились на ребёнка, но местная жительница успела отогнать их и не дала ситуации обернуться трагедией. По словам очевидцев, серьёзных травм у мальчика нет. Однако СКР возбудил дело.

