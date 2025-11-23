Только два цвета: Светофор против БПЛА впервые показали на видео
Светофор против БПЛА на фронтовых дорогах впервые показали на видео
Проект WarGonzo представил видеозаписи нового устройства, предназначенного для повышения безопасности на фронтовых дорогах. Антидроновый светофор функционирует в двух режимах: зелёный свет разрешает движение, красный — запрещает.
Антидроновые светофоры – новая реальность фронтовых дорог. Видео © Telegram / WarGonzo
Устройство интегрировано с детектором дронов, который оповещает водителей о приближении беспилотников. Военкор Семён Пегов уточнил, что при обнаружении вражеского дрона движение по трассе блокируется до его уничтожения.
Примечательно, что аналогичные украинские средства защиты дорог от дронов – антидроновые коридоры из сетки – не выдержали суровых зимних условий. Под тяжестью снега и льда сети обрушились вместе с опорами, что привело к завалам на дорогах и парализовало движение.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168