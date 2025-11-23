Только два цвета: Светофор против БПЛА впервые показали на видео

Проект WarGonzo представил видеозаписи нового устройства, предназначенного для повышения безопасности на фронтовых дорогах. Антидроновый светофор функционирует в двух режимах: зелёный свет разрешает движение, красный — запрещает.

Антидроновые светофоры – новая реальность фронтовых дорог. Видео © Telegram / WarGonzo

Устройство интегрировано с детектором дронов, который оповещает водителей о приближении беспилотников. Военкор Семён Пегов уточнил, что при обнаружении вражеского дрона движение по трассе блокируется до его уничтожения.

Примечательно, что аналогичные украинские средства защиты дорог от дронов – антидроновые коридоры из сетки – не выдержали суровых зимних условий. Под тяжестью снега и льда сети обрушились вместе с опорами, что привело к завалам на дорогах и парализовало движение.