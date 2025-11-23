Эрдоган созвонится с Путиным после встречи с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник. Турецкий лидер подчеркнул, что на этой неделе он уже принимал у себя Владимира Зеленского. Соответствующее заявление прозвучало на саммите G20 в ЮАР.
«Завтра у меня будет телефонный разговор с господином Путиным. Конечно, в ходе двусторонних встреч здесь мы подробно обсудили войну между Россией и Украиной, оценили ситуацию и рассмотрели, что мы можем сделать. Мы настойчиво сосредоточились на вопросах, как можно достичь мира», — отметил Эрдоган.
Ранее, 19 ноября, Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где прошли очные переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. К слову, сегодня в Женеве украинская делегация ведёт с европейцами переговоры по мирному плану президента США.
