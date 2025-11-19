Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 14:57

Зеленский и Эрдоган начали переговоры в Анкаре

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приступил к переговорам с Владимиром Зеленским, который прибыл сегодня в Анкаре. В ходе беседы основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщили РИА «Новости» в канцелярии турецкого лидера.

«Переговоры начались», — подчеркнул представитель турецкой стороны.

В Госдуме объяснили, почему Зеленский внезапно заговорил о мире с Россией
В Госдуме объяснили, почему Зеленский внезапно заговорил о мире с Россией

Напомним, что Зеленский 19 ноября собирался прибыть в Турцию, чтобы «активизировать» мирные переговоры с Россией. В то же время туда отправится и помощник американского президента Стив Уиткофф. До этого Киев не раз утверждал, что до конца года не намерен возобновлять переговоры. В Кремле сообщили, что Зеленский не уведомлял Москву о своём желании поменять решение и встретиться в Стамбуле. Сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что российские представители не едут в Стамбул, а Зеленский, видимо, хочет провести переговоры именно с властями Турции.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Турция
  • Украина
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar