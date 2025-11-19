Зеленский и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приступил к переговорам с Владимиром Зеленским, который прибыл сегодня в Анкаре. В ходе беседы основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщили РИА «Новости» в канцелярии турецкого лидера.
«Переговоры начались», — подчеркнул представитель турецкой стороны.
Напомним, что Зеленский 19 ноября собирался прибыть в Турцию, чтобы «активизировать» мирные переговоры с Россией. В то же время туда отправится и помощник американского президента Стив Уиткофф. До этого Киев не раз утверждал, что до конца года не намерен возобновлять переговоры. В Кремле сообщили, что Зеленский не уведомлял Москву о своём желании поменять решение и встретиться в Стамбуле. Сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что российские представители не едут в Стамбул, а Зеленский, видимо, хочет провести переговоры именно с властями Турции.
