Зеленский и Эрдоган начали переговоры в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приступил к переговорам с Владимиром Зеленским, который прибыл сегодня в Анкаре. В ходе беседы основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщили РИА «Новости» в канцелярии турецкого лидера.