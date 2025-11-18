В Госдуме объяснили, почему Зеленский внезапно заговорил о мире с Россией

Чтобы отвлечь внимание общественности от недавнего коррупционного скандала, Владимир Зеленский рассматривает возможность возобновления переговоров с Россией, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, в Турции Зеленского ожидает встреча со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом.

«Понятно, что его к этому толкают и Соединённые Штаты Америки, и во многом сейчас подталкивает каким-то образом Европа, понимая тяжесть ситуации. Дальше, что подталкивает, это события на фронтах. Они очень негативно сказываются. И следующее, что его подталкивает, это коррупционный скандал», — уточнил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Чепа добавил, что Зеленский стремится предотвратить дальнейшее распространение информации о коррупции и полагает, что для этого необходимо сместить фокус общественного внимания. Депутат Госдумы предположил, что для достижения этой цели могут быть использованы два основных сценария: эскалация военных действий на передовой или имитация переговорного процесса с российской стороной.