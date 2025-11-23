«Жду итогов!» Зеленский дал напутствие своим переговорщикам перед встречей в Женеве

Украинская и американская делегации, а также европейские союзники Киева обсуждают в Женеве вопросы мирного урегулирования. Необходимо добиться положительного результата «для всех нас», заявил Владимир Зеленский у себя в соцсетях.

Прямо сейчас команды США и Украины обсуждают мирный план в Швейцарии. Этот разговор может получиться очень продуктивным, отметил украинский политик.

«Украинская и американская команды, команды наших европейских партнёров — в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат. Нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разгорячена. Жду итогов сегодняшних разговоров, рассчитываю, что все участники будут конструктивными. Нужен положительный результат для всех нас», — написал лидер киевского режима.