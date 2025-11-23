Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 12:16

«Жду итогов!» Зеленский дал напутствие своим переговорщикам перед встречей в Женеве

Зеленский дал напутствие своим переговорщикам перед встречей в Женеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Украинская и американская делегации, а также европейские союзники Киева обсуждают в Женеве вопросы мирного урегулирования. Необходимо добиться положительного результата «для всех нас», заявил Владимир Зеленский у себя в соцсетях.

Прямо сейчас команды США и Украины обсуждают мирный план в Швейцарии. Этот разговор может получиться очень продуктивным, отметил украинский политик.

«Украинская и американская команды, команды наших европейских партнёров — в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат. Нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разгорячена. Жду итогов сегодняшних разговоров, рассчитываю, что все участники будут конструктивными. Нужен положительный результат для всех нас», — написал лидер киевского режима.

Умеров рассказал о предстоящих консультациях между Украиной и США по мирному договору
Умеров рассказал о предстоящих консультациях между Украиной и США по мирному договору

Напомним, что вчера вечером в Швейцарию прилетела украинская делегация. Там были запланированы переговоры с США, однако сперва Киев, как это часто бывает, решил посоветоваться с европейскими партнёрами. Представители Штатов прибыли в Женеву сегодня. Команды уже приступили к диалогу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar