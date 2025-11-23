Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 19:31

В Совфеде ответили на угрозы Литвы перекрыть транзит в Калининград

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeagullNady

Калининградская область полностью готова к возможному ограничению сухопутного транзита со стороны Литвы и обеспечена всеми необходимыми ресурсами для поддержания стабильности. Об этом заявил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков в интервью РИА «Новости».

«Сегодня большая часть транзитных грузоперевозок идёт не через литовскую территорию, а по морю, соединяющему Калининград с Санкт-Петербургом и портами Ленинградской области. В случае изменений в сухопутном транзите наш регион будет подготовлен и снабжён необходимыми ресурсами для обеспечения стабильности», сказал он.

Сенатор отметил, что попытки Литвы ограничить транзит грубо нарушают Совместное заявление России и Европейского союза 2002 года. По его словам, вместо решения внутренних проблем Литва стремится «заработать политические очки на эскалации напряжённости», но её заявления часто не подкрепляются действиями — как показал недавний эпизод с закрытием и последующим открытием КПП с Беларусью.

Россия, заверил парламентарий, готова к любым сценариям развития событий.

Ранее в Литве остановили транзит грузов «Лукойла» в Калининград и допустили введение ограничений на транзит в регион. Глава правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс считает, что такая мера может оказать давление на Россию и Белоруссию.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Литва
  • Мировая политика
  • Политика
  • Калининградская область
