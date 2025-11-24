Россия и США
23 ноября, 23:30

Внутренний рок-концерт: Врач рассказал, почему урчание в животе не всегда говорит о голоде

Оглавление
Как образуется «музыка кишечника»
Что усиливает бурление
Когда звук — тревожный сигнал
Что может скрываться за бурлением
Как уменьшить урчание

Врач рассказал, о каких проблемах в организме говорит урчание в животе

Если в животе заурчало, значит, проголодался. Это расхожий стереотип, рассказал Life.ru врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Али Альмасри. На самом деле звуки, которые врачи называют борборигмами, появляются не только натощак и далеко не всегда безобидны.

Как образуется «музыка кишечника»

Пищевой комок движется по желудочно-кишечному тракту благодаря перистальтике – волнообразным сокращениям мышц стенки кишечника. В полости одновременно находятся жидкость, пища и газы.

Когда эти среды перемешиваются, получается эффект бурлящего аквариума: стенка вибрирует, воздух лопается, мы слышим урчание. Чем больше газа или жидкости, тем громче звук. Это абсолютно нормальный процесс, свидетельство того, что моторика работает.

Али Альмасри

Врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу

Что усиливает бурление

Длинный перерыв в еде: желудок пустой, а гормоны грелин и мотилин заставляют мышцы работать активнее. Быстрый приём пищи, разговор или жвачка — заглатывается лишний воздух. Стресс: адреналин меняет скорость перистальтики. Лекарства (метформин, антибиотики, ИПП, магний-содержащие антациды).

Продукты, богатые FODMAP — ферментируемыми олиго-, ди-, моносахаридами и полиолами. В эту группу входят некоторые бобовые, пшеница, чеснок, лук, яблоки, груши, мёд, молоко. Эти сахара плохо всасываются и быстро становятся пищей для кишечных микробов, которые выделяют водород, метан и CO₂. Газов много — урчит громче.

Когда звук — тревожный сигнал

Урчание само по себе не опасно. Но вместе со следующими признаками оно требует консультации гастроэнтеролога:

  • боль в животе, особенно ночная или после еды
  • вздутие, устойчивый запор или частая диарея
  • кровь в стуле, потеря веса, анемия, лихорадка
  • тошнота, рвота.

Что может скрываться за бурлением

  • Синдром раздражённого кишечника и функциональная диспепсия — до 40 % жалоб на урчание.
  • Непереносимость лактозы и других ферментируемых сахаров, дефицит ферментов поджелудочной железы.
  • Хронический гастрит, язвенная болезнь, панкреатит.
  • Синдром избыточного бактериального роста (СИБР).
  • Кишечные инфекции, пищевые отравления.
  • Реже — спайки, дивертикулы, опухоли.

Как уменьшить урчание

  1. Питайтесь регулярно 4–5 раз в день без длинных «окон» голода.
  2. Ешьте медленно, тщательно пережёвывая, не разговаривайте с набитым ртом.
  3. Ведите дневник: отмечайте продукты, после которых бурление сильнее. Часто это молоко, пшеница, яблоки или бобовые — типичные FODMAP-носители. При необходимости врач назначит временную низко-FODMAP-диету.
  4. Пейте воду равномерно в течение дня, ограничьте сладкую газировку и алкоголь.
  5. Двигайтесь не меньше получаса ежедневно: ходьба, плавание, велотренажёр улучшают моторику.
  6. Управляйте стрессом — сон 7–8 часов, дыхательные упражнения.
  7. Не принимайте ферменты, пробиотики или слабительные без назначения специалиста.

«Урчание — естественное сопровождение работы кишечника. Чаще всего оно усиливается из-за привычек питания, избытка FODMAP-продуктов или стресса. Если звуки не сочетаются с болью и другими тревожными симптомами, достаточно скорректировать образ жизни. При наличии «красных флагов» обратитесь к врачу: современные методы позволяют быстро найти причину и подобрать лечение», — отметил специалист.

Ещё ряд факторов могут спровоцировать тошноту во время поездки в автомобиле. Путешествия на машине привычны для многих. Но для некоторых даже непродолжительная поездка может стать серьёзным испытанием из-за укачивания. Как избежать этого и что предпринять, если самочувствие внезапно ухудшилось, читайте в материале Life.ru.

Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

