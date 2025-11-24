Внутренний рок-концерт: Врач рассказал, почему урчание в животе не всегда говорит о голоде
Врач рассказал, о каких проблемах в организме говорит урчание в животе
Если в животе заурчало, значит, проголодался. Это расхожий стереотип, рассказал Life.ru врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Али Альмасри. На самом деле звуки, которые врачи называют борборигмами, появляются не только натощак и далеко не всегда безобидны.
Как образуется «музыка кишечника»
Пищевой комок движется по желудочно-кишечному тракту благодаря перистальтике – волнообразным сокращениям мышц стенки кишечника. В полости одновременно находятся жидкость, пища и газы.
Когда эти среды перемешиваются, получается эффект бурлящего аквариума: стенка вибрирует, воздух лопается, мы слышим урчание. Чем больше газа или жидкости, тем громче звук. Это абсолютно нормальный процесс, свидетельство того, что моторика работает.
Что усиливает бурление
Длинный перерыв в еде: желудок пустой, а гормоны грелин и мотилин заставляют мышцы работать активнее. Быстрый приём пищи, разговор или жвачка — заглатывается лишний воздух. Стресс: адреналин меняет скорость перистальтики. Лекарства (метформин, антибиотики, ИПП, магний-содержащие антациды).
Продукты, богатые FODMAP — ферментируемыми олиго-, ди-, моносахаридами и полиолами. В эту группу входят некоторые бобовые, пшеница, чеснок, лук, яблоки, груши, мёд, молоко. Эти сахара плохо всасываются и быстро становятся пищей для кишечных микробов, которые выделяют водород, метан и CO₂. Газов много — урчит громче.
Когда звук — тревожный сигнал
Урчание само по себе не опасно. Но вместе со следующими признаками оно требует консультации гастроэнтеролога:
- боль в животе, особенно ночная или после еды
- вздутие, устойчивый запор или частая диарея
- кровь в стуле, потеря веса, анемия, лихорадка
- тошнота, рвота.
Что может скрываться за бурлением
- Синдром раздражённого кишечника и функциональная диспепсия — до 40 % жалоб на урчание.
- Непереносимость лактозы и других ферментируемых сахаров, дефицит ферментов поджелудочной железы.
- Хронический гастрит, язвенная болезнь, панкреатит.
- Синдром избыточного бактериального роста (СИБР).
- Кишечные инфекции, пищевые отравления.
- Реже — спайки, дивертикулы, опухоли.
Как уменьшить урчание
- Питайтесь регулярно 4–5 раз в день без длинных «окон» голода.
- Ешьте медленно, тщательно пережёвывая, не разговаривайте с набитым ртом.
- Ведите дневник: отмечайте продукты, после которых бурление сильнее. Часто это молоко, пшеница, яблоки или бобовые — типичные FODMAP-носители. При необходимости врач назначит временную низко-FODMAP-диету.
- Пейте воду равномерно в течение дня, ограничьте сладкую газировку и алкоголь.
- Двигайтесь не меньше получаса ежедневно: ходьба, плавание, велотренажёр улучшают моторику.
- Управляйте стрессом — сон 7–8 часов, дыхательные упражнения.
- Не принимайте ферменты, пробиотики или слабительные без назначения специалиста.
«Урчание — естественное сопровождение работы кишечника. Чаще всего оно усиливается из-за привычек питания, избытка FODMAP-продуктов или стресса. Если звуки не сочетаются с болью и другими тревожными симптомами, достаточно скорректировать образ жизни. При наличии «красных флагов» обратитесь к врачу: современные методы позволяют быстро найти причину и подобрать лечение», — отметил специалист.
