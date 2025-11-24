Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 04:10

Бывший премьер Великобритании признался, что излечился от рака простаты

Экс-премьер Великобритании Кэмерон в 2024 году прошёл лечение рака простаты

Дэвид Кэмерон. Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL

Дэвид Кэмерон. Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в 2024 году у него диагностировали рак простаты. Об этом пишет The Times. По его словам, заболевание было выявлено после планового анализа на простат-специфический антиген, показавшего повышенные значения, что потребовало проведения МРТ и биопсии.

Кэмерон подчеркнул, что хотя ему некомфортно обсуждать интимные проблемы со здоровьем, он чувствует ответственность за публичное заявление, поскольку мужчины часто избегают подобных тем.

Экс-премьер прошёл фокальную терапию, а контрольное МРТ-обследование, подтвердившее успешность лечения, совпало по времени с ударами США по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года.

«Это было огромным облегчением», — сказал Кэмерон.

Приятное с полезным: Назван эффективный способ профилактики рака простаты
Приятное с полезным: Назван эффективный способ профилактики рака простаты

Ранее уролог развенчал популярные мифы об аденоме простаты. Кроме того, россиян предупредили, что частые ночные подъёмы в туалет являются симптомами рака.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar