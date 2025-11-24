Бывший премьер Великобритании признался, что излечился от рака простаты
Дэвид Кэмерон. Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в 2024 году у него диагностировали рак простаты. Об этом пишет The Times. По его словам, заболевание было выявлено после планового анализа на простат-специфический антиген, показавшего повышенные значения, что потребовало проведения МРТ и биопсии.
Кэмерон подчеркнул, что хотя ему некомфортно обсуждать интимные проблемы со здоровьем, он чувствует ответственность за публичное заявление, поскольку мужчины часто избегают подобных тем.
Экс-премьер прошёл фокальную терапию, а контрольное МРТ-обследование, подтвердившее успешность лечения, совпало по времени с ударами США по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года.
«Это было огромным облегчением», — сказал Кэмерон.
