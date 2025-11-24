В ГД придумали стратегию борьбы с «фокусом Долиной» после отмены тысяч сделок с квартирами

В Государственной Думе разработали пакет мер, направленных на противодействие мошенничеству при сделках с недвижимостью с участием пожилых граждан. Об этой законодательной инициативе сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, направленный председателю Верховного суда РФ.

Авторы законопроекта депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон предлагают ввести обязательное нотариальное заверение всех операций с недвижимостью. Дополнительной мерой защиты станет обязательное страхование сделки, если продаваемое или приобретаемое жильё является для одной из сторон единственным.

Парламентарии указывают на массовый характер проблемы: суды уже признали недействительными более 3000 сделок с участием пенсионеров. Часто пожилые люди после завершения операции бегут в суд для признания договоров недействительными, и покупатели остаются без жилья и без денег, поскольку суды отказывают им в возмещении ущерба. Принятие предлагаемых мер, по мнению авторов, позволит значительно сократить количество мошеннических схем и защитить законные интересы всех участников рынка недвижимости.