24 ноября, 05:32

В ГД придумали стратегию борьбы с «фокусом Долиной» после отмены тысяч сделок с квартирами

Обложка © Life.ru

В Государственной Думе разработали пакет мер, направленных на противодействие мошенничеству при сделках с недвижимостью с участием пожилых граждан. Об этой законодательной инициативе сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, направленный председателю Верховного суда РФ.

Авторы законопроекта депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон предлагают ввести обязательное нотариальное заверение всех операций с недвижимостью. Дополнительной мерой защиты станет обязательное страхование сделки, если продаваемое или приобретаемое жильё является для одной из сторон единственным.

Парламентарии указывают на массовый характер проблемы: суды уже признали недействительными более 3000 сделок с участием пенсионеров. Часто пожилые люди после завершения операции бегут в суд для признания договоров недействительными, и покупатели остаются без жилья и без денег, поскольку суды отказывают им в возмещении ущерба. Принятие предлагаемых мер, по мнению авторов, позволит значительно сократить количество мошеннических схем и защитить законные интересы всех участников рынка недвижимости.

На днях произошёл как раз очередной такой случай. Многодетная мать из Красноярска купила квартиру за пять миллионов рублей, но в итоге осталась без жилья и денег, ведь продавец после заключения сделки мигом заявил о мошенничестве. При этом бабушки из «схемы Долиной» добрались и до авторынка, начав отбирать у покупателей подержанные машины.

