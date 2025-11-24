Собчак покаялась перед Михалковым за упрёк в показе видео с «голой вечеринки» Путину

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак принесла публичные извинения режиссёру Никите Михалкову за свои высказывания о его предполагаемой причастности к демонстрации видео с «голой вечеринкой». Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Теория не подтвердилась, Никита Сергеевич категорически отрицает своё участие, а я со своей стороны не имею никаких доказательств, поэтому приношу извинения Никите Сергеевичу и его подписчикам», — написала Собчак.

Телеведущая добавила, что её источники, указавшие на причастность Михалкова к распространению компрометирующих материалов, оказались не правы.

Напомним, что Ксения Собчак летом утверждала, что именно Михалков запустил весь этот скандал, показав президенту России Владимиру Путину видео с пресловутой «голой вечеринки».