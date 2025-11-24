Россия и США
24 ноября, 06:00

Собчак покаялась перед Михалковым за упрёк в показе видео с «голой вечеринки» Путину

Обложка © Кинопоиск, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / xenia_sobchak

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак принесла публичные извинения режиссёру Никите Михалкову за свои высказывания о его предполагаемой причастности к демонстрации видео с «голой вечеринкой». Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

«Теория не подтвердилась, Никита Сергеевич категорически отрицает своё участие, а я со своей стороны не имею никаких доказательств, поэтому приношу извинения Никите Сергеевичу и его подписчикам», — написала Собчак.

Телеведущая добавила, что её источники, указавшие на причастность Михалкова к распространению компрометирующих материалов, оказались не правы.

Напомним, что Ксения Собчак летом утверждала, что именно Михалков запустил весь этот скандал, показав президенту России Владимиру Путину видео с пресловутой «голой вечеринки».

Тест: Только истинный фанат угадает все 8 фильмов Никиты Михалкова по 1 кадру без ошибок

Напомним, блогер Анастасия Ивлеева в ночь на 21 декабря 2023 года провела печально известную «голую вечеринку». Досталось не только организаторше, чья дальнейшая медийная карьера оказалась на грани краха, но и остальным гостям мероприятия разной степени известности. Кадры с вечеринки попали в Сеть и вызвали резкое возмущение у россиян. По началу отгулявшие в своё удовольствие селебрити не придали общественному негодованию большого внимания, но через несколько дней поняли что дело серьёзное и начали публично извиняться. Помогло это не всем.

Владимир Озеров
