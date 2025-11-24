Рубио вылетел из Женевы в Вашингтон после переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио вылетел из Женевы в Вашингтон после завершения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Рубио заявил, что дальнейшее обсуждение деталей мирного плана будет продолжено на техническом уровне. При этом он выразил уверенность, что решение по Украине удастся принять «в разумные сроки, очень скоро».

Переговоры в Женеве стали частью интенсивного дипломатического процесса вокруг предложенного США плана урегулирования, который обсуждают Вашингтон, Киев и европейские партнёры. Теперь ожидается реакция России на обновлённые условия. По данным СМИ, в документе содержится пункт об амнистии для Зеленского и его приспешников.