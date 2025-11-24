Группа «Тату» назвала фейком извинения за фото с Канье Уэстом
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / t.a.t.u_official
Группа «Тату» заявила, что не извинялась за совместное фото с Канье Уэстом. Опровержения опубликовал официальный аккаунт дуэта в соцсети X.
Юлия Волкова и Лена Катина лично вышли в X и заявили, что аккаунт, от имени которого был сделан пост, не имеет отношения к группе, а сообщение — фейковое. Отметим, что та страница была верифицирована в социальной сети как подлинная. Однако через несколько часов после опровержения от артисток, публиковавший извинения аккаунт оказался заблокирован.
«Пожалуйста, не занимайтесь [ерундой]», — написали они.
Напомним, вчера в соцсети X появился пост от верифицированной страницы «Тату» на английском языке, где якобы девушки приносили извинения за снимок с рэпером на мероприятии дизайнера Гоши Рубчинского. В тексте говорилось, что они «против Гитлера» и не поддерживают взгляды Канье, и просили фанатов «не отменять» их.
Канье Уэст (ныне Йе) неоднократно делал антисемитские высказывания. В феврале этого года он решил превзойти самого себя, назвав себя нацистом и признавшись в любви к Гитлеру. Закончилась эта история довольно забавно: в ноябре рэпер пришёл к раввину и извинился за своё неподобающее поведение.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.