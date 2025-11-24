Второй аэропорт Москвы закрыли на фоне отражения атаки БПЛА
Обложка © Life.ru
Столичный аэропорт Шереметьево объявил о приостановке работы с целью обеспечения безопасности пассажиров на фоне отражения атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Шереметьево. Введены ременные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в тексте.
Менее получаса назад мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили беспилотное средство, атаковавшее Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Жуковский в Москве днём 24 ноября. Там ограничения уже сняты. Их действие продлилось около 10 минут.
