Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 10:15

Второй аэропорт Москвы закрыли на фоне отражения атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Столичный аэропорт Шереметьево объявил о приостановке работы с целью обеспечения безопасности пассажиров на фоне отражения атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Шереметьево. Введены ременные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в тексте.

Менее получаса назад мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили беспилотное средство, атаковавшее Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Жуковский в Москве днём 24 ноября. Там ограничения уже сняты. Их действие продлилось около 10 минут.

Татьяна Миссуми
