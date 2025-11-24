Второй аэропорт Москвы закрыли на фоне отражения атаки БПЛА

Столичный аэропорт Шереметьево объявил о приостановке работы с целью обеспечения безопасности пассажиров на фоне отражения атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Шереметьево. Введены ременные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в тексте.