«Мной всегда крутили бабы»: Охлобыстин признался, что бессилен перед женщинами

Актёр Иван Охлобыстин признался, что никогда не мог устоять перед просьбами родных, особенно женщин и детей. По словам звезды, мягкий подход к близким сопровождал его всю жизнь, сначала дочери, а теперь внуки могут добиться от него всего, чего пожелают.

Охлобыстин признался, что бессилен перед женщинами. Видео © Пятый канал

«Я страдающий, я подчинённое существо. Я бессилен перед внучкой. Перед внуком тоже, и перед вторым внуком тоже. Я и перед дочками был. Мной всегда крутили бабы», — пояснил артист в беседе с Пятым каналом.

Сегодня главным «командиром» в семье для него стала внучка Ева, которая, по словам Охлобыстина, «повиливает» дедушкой, как хочет. Артист подчеркнул, что семья всегда была для него главной ценностью, а исполнение желаний близких он считает высшим проявлением любви, воспринимая эту податливость как естественную часть человеческой природы.