«Мной всегда крутили бабы»: Охлобыстин признался, что бессилен перед женщинами
Актёр Иван Охлобыстин рассказал о своей слабости перед женщинами
Иван Охлобыстин. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Актёр Иван Охлобыстин признался, что никогда не мог устоять перед просьбами родных, особенно женщин и детей. По словам звезды, мягкий подход к близким сопровождал его всю жизнь, сначала дочери, а теперь внуки могут добиться от него всего, чего пожелают.
Охлобыстин признался, что бессилен перед женщинами. Видео © Пятый канал
«Я страдающий, я подчинённое существо. Я бессилен перед внучкой. Перед внуком тоже, и перед вторым внуком тоже. Я и перед дочками был. Мной всегда крутили бабы», — пояснил артист в беседе с Пятым каналом.
Сегодня главным «командиром» в семье для него стала внучка Ева, которая, по словам Охлобыстина, «повиливает» дедушкой, как хочет. Артист подчеркнул, что семья всегда была для него главной ценностью, а исполнение желаний близких он считает высшим проявлением любви, воспринимая эту податливость как естественную часть человеческой природы.
Ранее Иван Охлобыстин и Народный фронт подарили багги медику, спасшему тысячу солдат. Кроме того, актёр выплатил бойцам СВО 10 млн рублей за первый уничтоженный танк Abrams.
