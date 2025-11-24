Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 11:16

«Мной всегда крутили бабы»: Охлобыстин признался, что бессилен перед женщинами

Актёр Иван Охлобыстин рассказал о своей слабости перед женщинами

Иван Охлобыстин. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Иван Охлобыстин. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Актёр Иван Охлобыстин признался, что никогда не мог устоять перед просьбами родных, особенно женщин и детей. По словам звезды, мягкий подход к близким сопровождал его всю жизнь, сначала дочери, а теперь внуки могут добиться от него всего, чего пожелают.

Охлобыстин признался, что бессилен перед женщинами. Видео © Пятый канал

«Я страдающий, я подчинённое существо. Я бессилен перед внучкой. Перед внуком тоже, и перед вторым внуком тоже. Я и перед дочками был. Мной всегда крутили бабы», — пояснил артист в беседе с Пятым каналом.

Сегодня главным «командиром» в семье для него стала внучка Ева, которая, по словам Охлобыстина, «повиливает» дедушкой, как хочет. Артист подчеркнул, что семья всегда была для него главной ценностью, а исполнение желаний близких он считает высшим проявлением любви, воспринимая эту податливость как естественную часть человеческой природы.

Иван Охлобыстин предрёк отсутствие перемен после завершения активной фазы СВО
Иван Охлобыстин предрёк отсутствие перемен после завершения активной фазы СВО

Ранее Иван Охлобыстин и Народный фронт подарили багги медику, спасшему тысячу солдат. Кроме того, актёр выплатил бойцам СВО 10 млн рублей за первый уничтоженный танк Abrams.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Иван Охлобыстин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar