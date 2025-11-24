Румыния подняла четыре истребителя на перехват воздушных целей у границ Украины

В ночь на 24 ноября румынские и немецкие военные подняли в воздух четыре истребителя для мониторинга воздушной обстановки в районе границы с Украиной. О проведённой операции сообщило министерство национальной обороны Румынии в официальном заявлении.

Согласно данным ведомства, радиолокационные системы первоначально засекли воздушные цели в направлении Измаила, что потребовало подъёма двух немецких истребителей Eurofighter Typhoon из состава сил НАТО. Позднее, после обнаружения новых целей в 30 километрах севернее острова Змеиный, на перехват были подняты два румынских истребителя F-16 Fighting Falcon.

Но нарушений воздушного пространства Румынии зафиксировано не было, поэтому все самолёты вернулись на свои авиабазы. Операция была проведена в рамках усиленной боевой службы воздушной полиции НАТО.

Ранее российского посла в Румынии вызывали в МИД, чтобы он дал свои комментарии насчёт ситуации с дронами в воздушном пространстве республики. Позже посольство ответило, что вся история с «обломками дрона» является спектаклем, который позволяет заинтересованным лицам необоснованно обвинить РФ.