Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 10:48

Румыния подняла четыре истребителя на перехват воздушных целей у границ Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

В ночь на 24 ноября румынские и немецкие военные подняли в воздух четыре истребителя для мониторинга воздушной обстановки в районе границы с Украиной. О проведённой операции сообщило министерство национальной обороны Румынии в официальном заявлении.

Согласно данным ведомства, радиолокационные системы первоначально засекли воздушные цели в направлении Измаила, что потребовало подъёма двух немецких истребителей Eurofighter Typhoon из состава сил НАТО. Позднее, после обнаружения новых целей в 30 километрах севернее острова Змеиный, на перехват были подняты два румынских истребителя F-16 Fighting Falcon.

Но нарушений воздушного пространства Румынии зафиксировано не было, поэтому все самолёты вернулись на свои авиабазы. Операция была проведена в рамках усиленной боевой службы воздушной полиции НАТО.

Флот НАТО вышел в Балтику на крупные учения при поддержке истребителей
Флот НАТО вышел в Балтику на крупные учения при поддержке истребителей

Ранее российского посла в Румынии вызывали в МИД, чтобы он дал свои комментарии насчёт ситуации с дронами в воздушном пространстве республики. Позже посольство ответило, что вся история с «обломками дрона» является спектаклем, который позволяет заинтересованным лицам необоснованно обвинить РФ.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • румыния
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar