Прятались за стенами: На видео попала стрельба в украинской школе

Мужчины поссорились на встрече с директором, а после вышли на улицу, где продолжили выяснять отношения. Один из них достал пневматический пистолет и дважды выстрелил — в живот и ногу оппоненту. К счастью, ни школьники, ни педагоги не пострадали. Но на видео с места событий видно, что люди прятались от стрелка за стенами.