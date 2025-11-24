Прятались за стенами: На видео попала стрельба в украинской школе
Конфликт родителей во дворе школы во Львове закончился стрельбой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / a katz
Во Львове двое родителей устроили стрельбу прямо во дворе школы после конфликта из-за своих детей. Об этом сообщил глава департамента образования Львовского горсовета.
Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lv1265
Мужчины поссорились на встрече с директором, а после вышли на улицу, где продолжили выяснять отношения. Один из них достал пневматический пистолет и дважды выстрелил — в живот и ногу оппоненту. К счастью, ни школьники, ни педагоги не пострадали. Но на видео с места событий видно, что люди прятались от стрелка за стенами.
Недавно другой инцидент со стрельбой произошёл в столице Незалежной — Киеве. 22-летний местный житель заявил, что сотрудник ТЦК открыл огонь по нему, хотя он не подлежит мобилизации. Военкомат оправдал действия своих сотрудников, заявив, что выстрелы были предупредительными и направлены в землю после «нападения неустановленного лица» на военнослужащего.
