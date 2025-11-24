Economist узнала, как Рубио поменял итоги «зловещей» встречи США и Киева

Переговоры между США и Украиной в Женеве заметно отличались от «зловещей встречи» в Киеве тремя днями ранее. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, который в итоге назвал документ незавершённым проектом, поскольку для любого соглашения требуется одобрение президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского, пишет The Economist.

«Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается в качестве прочной основы для продолжающихся переговоров. Оно основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины», — написал Рубио в соцсети X, комментируя разговоры о российском происхождении мирного плана.

Кроме того, именно благодаря Рубио, по данным издания, удалось «по крайней мере, на текущий момент» отодвинуть дедлайн по согласованию сделки Украиной до 27 ноября — Дня благодарения, несмотря на угрозы со стороны США по поводу прекращения американской помощи.

The Economist, проводя аналогии с февральской встречей Зеленского и Трампа в Белом доме, которая закончилась скандалом и серьёзным охлаждением американо-украинских отношений, также отмечает роль вице-президента США Джей Ди Вэнса. По данным издания, Вэнс «вновь выступил силой, стремящейся подорвать связи между Америкой и Украиной, на этот раз представив очевидно пророссийский план». Именно вице-президент позвонил Зеленскому, чтобы изложить условия, а затем его друг по колледжу, мистер Дрисколл, лично доставил это послание.

Напомним, что переговоры в Женеве 23 ноября стали частью интенсивного дипломатического процесса вокруг предложенного США плана урегулирования, который обсуждают Вашингтон, Киев и европейские партнёры. Теперь ожидается реакция России на обновлённые условия. По данным СМИ, в документе содержится пункт об амнистии для Зеленского и его приспешников.