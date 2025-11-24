Воспитательницу наказали за массовый побег малышей из уральского детсада

В одном из детских садов Челябинска наказали сотрудников за побег малышей во время тихого часа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Пятилетние дети беспрепятственно покинули группу и здание детского сада, проскользнув мимо воспитателей, охраны и вахтёра. Потом в течение непродолжительного времени беглецы были предоставлены сами себе, гуляли на улице и ощущали абсолютную свободу, пока их не нашли в жилом комплексе «Ньютон».

«Прокурором в отношении заведующего детским садом возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций)», — сказано в публикации.

Воспитателю назначили штраф в размере 15 тысяч рублей. Сам инцидент произошёл в августе этого года.

