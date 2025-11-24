Экономист раскрыл последствия обрушения доллара для россиян

Укрепление российской валюты до уровня около 77 рублей за доллар, наблюдаемое на внебиржевом рынке, может положительно сказаться на покупательной способности граждан, несмотря на потенциальные риски для экономики страны, полагает директор Института нового общества Василий Колташов.

«Слабый рубль означает пониженное потребление со стороны домашних хозяйств, как собственных товаров, так и импортных. Заниженный курс рубля — гарантия высокой инфляции», — подчеркнул экономист.

По его словам, текущий рост рубля основан не на фундаментальных экономических показателях, а на рыночных настроениях, связанных с сообщениями о возможном мирном урегулировании на Украине и снятии санкций. Аналогичные оживления возникали в начале года после избрания Дональда Трампа президентом США, но оказались утопичными.

В то же время собеседник 360.ru не исключил альтернативный сценарий, при котором рубль продолжит укрепляться на фоне успехов России в СВО. Он отметил, что для обычных граждан крепкий рубль означает возможность совершать отложенные покупки и формировать сбережения, тогда как слабый курс делает импортные товары недоступными.

Ранее основатель Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, призвал срочно избавляться от долларов. По его словам, следует немедленно отказаться от активов, вложенных в американскую валюту, в пользу золота.