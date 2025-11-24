Девочек начнут вакцинировать от ВПЧ в Красноярском крае с 2026 года

В 2026 году в Красноярском крае запустят пилотный проект по бесплатной вакцинации девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ) за счёт средств краевого бюджета. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Илья Зайцев по итогам пленарного заседания краевого демографического форума.

«В 2026 году будет запущен «пилотный проект». Соответствующие предложения будут включены в поправку к проекту бюджета края на ближайшие три года», — приводит слова парламентария местное издание «Проспект мира».

Прививки планируют делать девочкам в возрасте от 9 до 12 лет с «отягощённым анамнезом» — например, при онкологии у близких родственниц или хронических воспалительных заболеваниях. Цель проекта — отработать логистику, информирование семей и создать модель, которую в будущем можно будет внедрить по всему краю.

«Вакцинация от ВПЧ — это не только про онкологию, это прямая мера по сохранению репродуктивного здоровья. От того, какие решения принимаются сегодня, зависит возможность женщин в будущем стать мамами без риска для жизни и здоровья», — подчеркнул Зайцев.

ВПЧ — это группа ДНК-содержащих вирусов, которые могут вызывать не только бородавки и кондиломы, но и рак шейки матки. Специфического лекарства от инфекции нет, поэтому профилактика через вакцинацию считается наиболее эффективной мерой.

Вакцинация от ВПЧ уже включена в национальные календари прививок в более чем 120 странах мира, включая США, Канаду, Австралию и большинство стран ЕС. В России с 2023 года она рекомендована Минздравом, но пока не входит в обязательный календарь и проводится за счёт регионов или по желанию граждан.