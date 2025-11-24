Лайнеру Astoria Grande разрешили зайти в порт Стамбула — но без 600 злых россиян

Круизному лайнеру Astoria Grande, которому на прошлой неделе отказали во входе в стамбульский порт, теперь разрешили заход — но на новом рейсе и с новыми пассажирами. Об этом со ссылкой на участников плавания пишет Mash.

После запрета захода в Стамбул более 600 российских туристов, планировавших остановку в Турции как ключевую часть путешествия, остались без главного события круиза и были фактически заблокированы на корабле. Вместо возврата стоимости билетов разочарованным и злым путешественникам предложили символическую компенсацию — всего по €25 на человека. Соцсети заполонили негативные отзывы, однако официальный аккаунт Astoria просто удалял критические комментарии.

Astoria Grande простоял у берегов Стамбула весь день, а вечером получил разрешение пройти через Босфор и направился в Сочи. Пассажирам объяснили, что причина — «обстоятельства, не зависящие от компании».

Несмотря на предупреждения местных гидов о возможных рисках, в этот раз судно беспрепятственно вошло в Стамбул — правда, уже с другим составом туристов. Спрос на круизы с заходом в Стамбул среди россиян резко упал после инцидента, так как многие выбирали именно этот маршрут из-за двухдневной стоянки в турецкой столице.