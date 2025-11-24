Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 13:10

УАЗ временно снял с производства экспедиционную версию «буханок»

Обложка © УАЗ

Обложка © УАЗ

Ульяновский автомобильный завод временно прекратил выпуск экспедиционной версии «буханки» — модификации «УАЗ СГР Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением, сообщает газета «Известия» со ссылкой на дилеров и пресс-службу предприятия. Производство приостановлено в связи со сменой поставщика навесного оборудования.

«В настоящее время дилеры распродают оставшиеся в наличии автомобили. Данная модификация вернётся на конвейер ориентировочно в феврале следующего года», — уточнили в пресс-службе УАЗа.

Песков назвал УАЗ «буханку» лучшей машиной в мире
Песков назвал УАЗ «буханку» лучшей машиной в мире

Ранее водителям дали чек-лист по подготовке машины к зиме. Кроме того, автолюбителям рассказали, как защищать камеру заднего вида любого авто от грязи зимой. А ещё россиян предупредили о новой схеме мошенников по продаже авто через мессенджеры.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • УАЗ
  • Эксплуатация автомобиля
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar