УАЗ временно снял с производства экспедиционную версию «буханок»

Ульяновский автомобильный завод временно прекратил выпуск экспедиционной версии «буханки» — модификации «УАЗ СГР Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением, сообщает газета «Известия» со ссылкой на дилеров и пресс-службу предприятия. Производство приостановлено в связи со сменой поставщика навесного оборудования.

«В настоящее время дилеры распродают оставшиеся в наличии автомобили. Данная модификация вернётся на конвейер ориентировочно в феврале следующего года», — уточнили в пресс-службе УАЗа.