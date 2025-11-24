УАЗ временно снял с производства экспедиционную версию «буханок»
Обложка © УАЗ
Ульяновский автомобильный завод временно прекратил выпуск экспедиционной версии «буханки» — модификации «УАЗ СГР Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением, сообщает газета «Известия» со ссылкой на дилеров и пресс-службу предприятия. Производство приостановлено в связи со сменой поставщика навесного оборудования.
«В настоящее время дилеры распродают оставшиеся в наличии автомобили. Данная модификация вернётся на конвейер ориентировочно в феврале следующего года», — уточнили в пресс-службе УАЗа.
Ранее водителям дали чек-лист по подготовке машины к зиме. Кроме того, автолюбителям рассказали, как защищать камеру заднего вида любого авто от грязи зимой. А ещё россиян предупредили о новой схеме мошенников по продаже авто через мессенджеры.
Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.