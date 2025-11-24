Губернатор Воробьёв рассказал о системе поддержки инвалидов в Подмосковье

Создание комфортных условий для людей с инвалидностью является приоритетным направлением для Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьёв, представив региональный опыт по данному направлению. По его словам, в Подмосковье адаптируют образовательные учреждения, больницы и социальные объекты, а на реализацию программ выделяются значительные средства.

«Для Московской области всё, что связано с инклюзивностью — это не периферия, а центр нашего внимания», — цитирует Воробьёва 360.ru.

Сегодня в Подмосковье проживает 440 тысяч инвалидов, включая 37 тысяч детей, для которых работают шесть перинатальных центров и 56 коррекционных школ. Ежегодно более 70 тысяч будущих мам проходят необходимые скрининговые исследования, что позволяет снизить детскую смертность и предотвратить возможную инвалидность. В клиническом институте акушерства и гинекологии врачи спасают новорождённых с экстремально низкой массой тела от 500 граммов.

Всего в регионе предусмотрено 16 мер поддержки для людей с инвалидностью, которые полностью переведены в электронный формат. В образовательных учреждениях Подмосковья обучаются 25 тысяч детей с особенностями здоровья, для которых организованы развивающие занятия по специальным методикам.

Ранее Андрей Воробьёв рассказал о поддержке приёмных семей Подмосковья. К примеру, в деревне Райсеменовское построены комфортные дома со всей мебелью и техникой, необходимой для проживания 12 многодетных семей, в которых воспитывают 88 приёмных детей с особенностями здоровья, более 30 из них — инвалиды.