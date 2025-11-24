Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 13:06

В Удмуртии врачи случайно обнаружили осколок в половом органе бойца СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Velimir Zeland

В Удмуртии медики случайно обнаружили инородное тело в половом органе участника специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе Первой республиканской клинической больницы Минздрава региона, осколок размером около одного сантиметра был выявлен во время планового обследования.

Пациент не подозревал о наличии инородного предмета — осколок находился в тканях без выраженной симптоматики. Однако врачи предупредили, что его дальнейшее нахождение могло привести к серьёзным осложнениям, включая воспалительные процессы и нарушение функций органа.

Было принято решение о срочном хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно, осколок извлечён, состояние военнослужащего стабильное. В настоящее время он продолжает находиться под наблюдением специалистов.

Ранее российский паспорт спас бойца СВО от смертельного ранения. Военнослужащий 752-го гвардейского мотострелкового полка постоянно носил документ в нагрудном кармане, и именно паспорт принял на себя основной удар во время обстрела в мае 2025 года.

