Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 14:34

Подросток и чиновница: Школьника отправили в колонию за изнасилование, в которое многие не верят

Десятиклассника отправили в колонию после обвинений в изнасиловании чиновницы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Иловлинский районный суд Волгоградской области признал десятиклассника виновным по делу об изнасиловании 23-летней сотрудницы местной администрации и назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев воспитательной колонии. Заседание проходило в закрытом режиме, что связано с возрастом подсудимого и характером обвинений.

Как следует из информации на сайте суда, защита подростка уже обжаловала приговор — апелляционная жалоба была зарегистрирована 10 ноября, приговор в законную силу пока не вступил.

Дело вызвало широкий общественный резонанс в рабочем поселке Иловля, пишет V1.ru. В мессенджерах и соцсетях распространялась альтернативная версия событий, согласно которой несовершеннолетний якобы был приглашён на новогодний корпоратив администрации в роли Деда Мороза, напоили допьяна, а затем обвинили в надругательстве над одной из сотрудниц администрации. Многие считают, что парня просто подставили, сломав ему жизнь.

Мать «Смотрящего» за Свердловской областью упала в обморок после вынесения приговора сыну
Мать «Смотрящего» за Свердловской областью упала в обморок после вынесения приговора сыну

Расследование и судебный процесс продолжает оставаться под пристальным вниманием общественности.

Ранее подростка посадили на 7 лет за изнасилование 89-летних пенсионерок. Парень проникал в дома жертв, представляясь медработником, массажистом или мойщиком окон.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Тест: Не только «Бойцовский клуб» — слабо отгадать 7 фильмов Дэвида Финчера всего по 1 кадру?
Тест: Не только «Бойцовский клуб» — слабо отгадать 7 фильмов Дэвида Финчера всего по 1 кадру?
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Криминал
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar