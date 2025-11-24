Подросток и чиновница: Школьника отправили в колонию за изнасилование, в которое многие не верят

Иловлинский районный суд Волгоградской области признал десятиклассника виновным по делу об изнасиловании 23-летней сотрудницы местной администрации и назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев воспитательной колонии. Заседание проходило в закрытом режиме, что связано с возрастом подсудимого и характером обвинений.

Как следует из информации на сайте суда, защита подростка уже обжаловала приговор — апелляционная жалоба была зарегистрирована 10 ноября, приговор в законную силу пока не вступил.

Дело вызвало широкий общественный резонанс в рабочем поселке Иловля, пишет V1.ru. В мессенджерах и соцсетях распространялась альтернативная версия событий, согласно которой несовершеннолетний якобы был приглашён на новогодний корпоратив администрации в роли Деда Мороза, напоили допьяна, а затем обвинили в надругательстве над одной из сотрудниц администрации. Многие считают, что парня просто подставили, сломав ему жизнь.

Расследование и судебный процесс продолжает оставаться под пристальным вниманием общественности.

