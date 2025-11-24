Оборудование Шатурской ГРЭС работает штатно после атаки дрона

Ремонтно-восстановительные работы на Шатурской ГРЭС в Московской области практически завершены после атаки беспилотника, оборудование электростанции уже функционирует стабильно. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Котельная в Шатуре снова подаёт тепло в дома. Мы ликвидировали последствия вчерашней атаки БПЛА на ГРЭС: оборудование работает стабильно и вышло на необходимые параметры. Ремонтно-восстановительные работы на ГРЭС завершаются», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Воробьёва, специалисты сейчас подключают многоквартирные дома и социальные объекты к постоянной схеме теплоснабжения, а горячее водоснабжение будет восстановлено в ближайшее время. Он также добавил, что передвижные котельные останутся на месте в резерве, а на случай завоздушивания систем рядом дежурят ремонтные бригады.