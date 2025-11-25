Без овечек: Россиянам объяснили, о чём мечтать перед сном, чтобы хорошо уснуть

Сон представляет собой тонкую систему, зависящую как от физиологических процессов, так и от ментального состояния. Клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова в беседе с Life.ru отметила, что качество сна начинается с того, как человек проживает события дня.

Если человек смог переработать или научить себя со временем воспринимать проблему не близко к сердцу, то и мысли перед сном не будут находиться в проблеме и её активном решении.

«Следует начать с формирования навыка «смены фокуса с негативного на позитивное или хотя бы конструктивное», в этом помогут релаксационные методики, например, дыхание или прогрессивно мышечные релаксационные методики. Эти же самые методики можно использовать как в течение дня, так и перед сном, чтобы активировать парасимпатическую нервную систему, которая выполняет успокаивающую и антистресс функцию», — отметила психолог.

Важной рекомендацией является и исключение перед сном дел, требующих концентрации внимания или вызывающих сильные эмоции. Куликова советует отказаться от просмотра возбуждающего контента и решения важных семейных вопросов. Вместо этого перед сном лучше позволить себе абстрактно-образные мысли.

«Мысли перед сном должны нести абстрактно-образный характер, это отличный момент, чтобы подумать о мечтах и своих фантазиях. Вместо конкретных подсчётов звёзд или овечек, лучше дать волю полёту фантазии о морском пляже или прогулке в лесу без каких-либо бытовых предрассудков», — заключила специалист.

Ранее кандидат наук объяснила, почему не стоит спать с мокрыми волосами. Хотя это не вызывает простуду, длительное охлаждение кожи головы может привести к спазму сосудов. Это особенно опасно для людей с мигренями или неврологическими заболеваниями.