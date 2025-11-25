Невролог рассказал Life.ru, в каких позах лучше всего спать

Во сне мы проводим одну треть своей жизни, поэтому так необходимо выбирать правильную позу. Как и на чём надо спать, рассказал Life.ru врач-невролог и мануальный терапевт Сергей Чеблуков.

Прежде всего необходимо выбрать подходящий матрас, ведь одно без другого существовать не может, указал специалист. Матрас должен быть не слишком мягкий, но и не слишком жёсткий, выбирать его необходимо по своему ощущению, сейчас во многих крупных магазинах мебели и ортопедических товаров доступна возможность испробовать матрас перед покупкой, полежав на нём.

Когда подходящий матрас куплен, уже можно задаться вопросом, в какой позе всё-таки правильнее всего спать. Для начала определимся, в каких позах и почему спать точно не нужно, поскольку существуют опасные позы для сна. Спать на животе — это самая вредная и опасная поза для человека, потому что всё тело давит на внутренние органы и прогибается позвоночник. Сергей Чеблуков Врач-невролог и мануальный терапевт

Вредно спать на боку в позе эмбриона, потому что вы сильно скручиваетесь, колени прижаты к груди. Поза эмбриона — это поза для эмбриона, а не для родившегося человека, отметил невролог.

«А теперь про самую лучшую и правильную позу для сна — это поза на спине. Сон на спине — идеальный вариант, поскольку позвоночник остаётся в нейтральном положении, шея расслаблена, внутренние органы не сдавлены», — говорит Чеблуков.

И здесь уже главное — использовать удобную подушку. Её, как и матрас, тоже нужно правильно подбирать под себя, чтобы голова не была подогнута, либо не проваливалась, ваша теменная область должна быть наравне с телом.

Ещё одна полезная поза, которую можно выделить, — это поза на боку, особенно на левом, поскольку сон на левом боку полезен для пищеварения и сердечно-сосудистой системы.

Нельзя забывать, что сон представляет собой тонкую систему, зависящую как от физиологических процессов, так и от ментального состояния. Какие мысли и переживания обуревают нас перед сном — не менее важно. О чём мечтать перед сном, чтобы хорошо уснуть, читайте в материале Life.ru.