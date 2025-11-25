Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 04:00

Невролог рассказал Life.ru, в каких позах лучше всего спать

Обложка © Freepik / freepik

Обложка © Freepik / freepik

Во сне мы проводим одну треть своей жизни, поэтому так необходимо выбирать правильную позу. Как и на чём надо спать, рассказал Life.ru врач-невролог и мануальный терапевт Сергей Чеблуков.

Прежде всего необходимо выбрать подходящий матрас, ведь одно без другого существовать не может, указал специалист. Матрас должен быть не слишком мягкий, но и не слишком жёсткий, выбирать его необходимо по своему ощущению, сейчас во многих крупных магазинах мебели и ортопедических товаров доступна возможность испробовать матрас перед покупкой, полежав на нём.

Когда подходящий матрас куплен, уже можно задаться вопросом, в какой позе всё-таки правильнее всего спать. Для начала определимся, в каких позах и почему спать точно не нужно, поскольку существуют опасные позы для сна. Спать на животе — это самая вредная и опасная поза для человека, потому что всё тело давит на внутренние органы и прогибается позвоночник.

Сергей Чеблуков

Врач-невролог и мануальный терапевт

Когда подходящий матрас куплен, уже можно задаться вопросом, в какой позе всё-таки правильнее всего спать. Для начала определимся, в каких позах и почему спать точно не нужно, поскольку существуют опасные позы для сна. Спать на животе — это самая вредная и опасная поза для человека, потому что всё тело давит на внутренние органы и прогибается позвоночник.
Когда подходящий матрас куплен, уже можно задаться вопросом, в какой позе всё-таки правильнее всего спать. Для начала определимся, в каких позах и почему спать точно не нужно, поскольку существуют опасные позы для сна. Спать на животе — это самая вредная и опасная поза для человека, потому что всё тело давит на внутренние органы и прогибается позвоночник.
Медики предупредили об опасности сна при искусственном свете
Медики предупредили об опасности сна при искусственном свете

Вредно спать на боку в позе эмбриона, потому что вы сильно скручиваетесь, колени прижаты к груди. Поза эмбриона — это поза для эмбриона, а не для родившегося человека, отметил невролог.

«А теперь про самую лучшую и правильную позу для сна — это поза на спине. Сон на спине — идеальный вариант, поскольку позвоночник остаётся в нейтральном положении, шея расслаблена, внутренние органы не сдавлены», — говорит Чеблуков.

И здесь уже главное — использовать удобную подушку. Её, как и матрас, тоже нужно правильно подбирать под себя, чтобы голова не была подогнута, либо не проваливалась, ваша теменная область должна быть наравне с телом.

Ещё одна полезная поза, которую можно выделить, — это поза на боку, особенно на левом, поскольку сон на левом боку полезен для пищеварения и сердечно-сосудистой системы.

Врач рассказала Life.ru об эффективных способах улучшить сон пожилым людям
Врач рассказала Life.ru об эффективных способах улучшить сон пожилым людям

Нельзя забывать, что сон представляет собой тонкую систему, зависящую как от физиологических процессов, так и от ментального состояния. Какие мысли и переживания обуревают нас перед сном — не менее важно. О чём мечтать перед сном, чтобы хорошо уснуть, читайте в материале Life.ru.

Больше авторских материалов, которые помогают понять суть происходящего, — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar