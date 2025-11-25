Россия и США
25 ноября, 01:12

Трамп планирует телефонный разговор с Мадуро

Николас Мадуро и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам о намерении напрямую поговорить с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом пишет Axios, ссылаясь на информированные источники.

По информации собеседников, дату звонка Трампа и Мадуро ещё не установили. Разговор находится «на стадии планирования». Что конкретно планирует сказать Трамп Мадуро, неясно. Axios подчёркивает, что рассматриваются все варианты.

Собеседники издания отметили, что решение Трампа поговорить с Мадуро указывает на то, что ракетные удары США или прямые военные действия не являются неизбежными.

«На данный момент никто не собирается входить и стрелять в него или похищать его. Я не скажу «никогда», но в текущий момент это не входит в планы», — сказал американский чиновник.

По данным CNN, Трамп сохраняет надежду, что оказываемое давление вынудит Мадуро покинуть свой пост, что позволит избежать военных действий.

Ранее издание The New York Times обвинило администрацию президента США Дональда Трампа в подготовке операции по захвату или устранению Мадуро. По их данным спецназ направляется в Венесуэлу для боевой задачи. По одному из разработанных сценариев, военные могут занять нефтяные месторождения и другие жизненно важные объекты инфраструктуры.

Лия Мурадьян
