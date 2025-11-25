Макрон зарёкся отправлять французскую молодёжь воевать на Украину
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Франция не собирается отправлять своих молодых граждан воевать на Украину, уверяет президент Эмманюэль Макрон. Он отверг предположения о том, что обсуждаемая в республике реформа национальной военной службы может привести к отправке французской армии в зону украинского конфликта.
«Нам необходимо укреплять связь между вооружёнными силами и государством. Но мы действительно должны прямо сейчас развеять любое обманчивое представление о том, что мы собираемся отправлять нашу молодёжь на Украину. Речь идёт совсем не об этом», — заявил президент в эфире радиостанции RTL.
Ранее Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон заключили соглашение о поставках Украине военной техники, включая истребители Rafale. Этот десятилетний договор предполагает поэтапную передачу самолётов. В ответ на планы Франции поставить Киеву 100 истребителей Rafale, Кремль заявил, что Париж продолжает вооружать украинское правительство и подогревать военные настроения, вместо того чтобы способствовать мирному урегулированию.
