Макрон зарёкся отправлять французскую молодёжь воевать на Украину

Франция не собирается отправлять своих молодых граждан воевать на Украину, уверяет президент Эмманюэль Макрон. Он отверг предположения о том, что обсуждаемая в республике реформа национальной военной службы может привести к отправке французской армии в зону украинского конфликта.

«Нам необходимо укреплять связь между вооружёнными силами и государством. Но мы действительно должны прямо сейчас развеять любое обманчивое представление о том, что мы собираемся отправлять нашу молодёжь на Украину. Речь идёт совсем не об этом», — заявил президент в эфире радиостанции RTL.