Экономист раскрыл размер семейной налоговой выплаты в 2026 году

Российские семьи смогут получить ежегодную выплату до 88 тысяч рублей в 2026 году. По словам кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, право на выплату имеют родители, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе.

«Учитываются доходы всех членов семьи и критерии имущественной обеспеченности. Размер выплаты зависит от суммы фактически уплаченного налога...» — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Размер выплаты представляет собой разницу между уплаченным НДФЛ и расчётом той же налоговой базы по ставке 6%, что позволяет работающим родителям вернуть от половины уплаченного налога. В семье из четырёх человек с совокупным доходом 105 тысяч рублей в месяц и равными заработками родителей каждый сможет получить по 44,1 тысячи рублей.

Для многодетных семей предусмотрены повышенные лимиты: с тремя детьми — до 131,25 тысячи рублей ежемесячного дохода с возможностью возврата до 110,25 тысячи рублей, с четырьмя детьми — до 157,5 тысячи рублей и 132,3 тысячи рублей соответственно. Экономист подчеркнул, что назначением займётся Социальный фонд России, а подача заявлений будет доступна через портал «Госуслуг», МФЦ или отделения фонда.

Ранее президент РФ Владимир Путин на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявил, что семейная налоговая выплата начнёт действовать с 2026 года. Для семей с невысокими доходами, где растут двое и более детей, подоходный налог фактически снизится до 6%, отметил глава государства.