Лондон в бешенстве из-за миротворческой активности США и их президента Дональда Трампа, поскольку это мешает Великобритании делать деньги «на крови украинцев». Для хозяина Белого дома готовят план с целью «сбить настрой на урегулирование конфликта путём его дискредитации», узнала Служба внешней разведки Российской Федерации.

«В Лондоне опасаются, что планы и дальше зарабатывать на крови украинцев может сорвать миротворческая активность Дональда Трампа. На этот случай британцы заготовили «страховочный вариант», — сказано в сообщении пресс-бюро СВР.

Для дискредитации главы Белого дома Лондон планирует задействовать фальшивые «досье» бывшего сотрудника разведки Кристофера Стила, где содержатся обвинения в связях Трампа с российскими спецслужбами и даже с Советским Союзом. В СВР выразили уверенность, что Трампу будет что противопоставить таким потугам. Кроме того, ситуация в «театре» военных действий вынуждает Британию присматриваться к альтернативным источникам доходов вместо «окроплённых кровью денег», которые даёт Лондону украинский конфликт.

«Британцам вряд ли удастся войти в одну реку дважды», — считают в разведке.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании Джонатаном Пауэллом. По мнению российского дипломата, это была крайне скучная беседа, на протяжении которой Пауэлл просто излагал официальную позицию Лондона. Позже эти контакты подтвердил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отметив, что диалог на этом построить вряд ли получится.