Европейские эксперты предупреждают свои правительства о скором крахе западного проекта «анти-Россия» на Украине и неизбежном военном поражении киевского режима. Об этом сообщила пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации.

Согласно данным разведки, аналитики внешнеполитических и военных ведомств ведущих европейских государств направляют в правительства доклады, в которых прямо указывают, что военный разгром Украины — уже решённый вопрос.

«Эксперты внешнеполитических и военных ведомств ведущих государств Европы буквально «бьют в набат», предупреждая национальные правительства о приближении краха созданного Западом проекта «анти-Россия» на Украине», — сказано в публикации.

Особое внимание в этих документах, как уточнили в СВР, уделяется проблеме масштабной коррупции на Украине. В докладах отмечается, что щедрые зарубежные пожертвования буквально «растворяются» в коррупционных схемах, что дополнительно подрывает возможности киевского режима.