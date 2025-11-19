СВР добыла доклады о панике в ЕС из-за краха проекта «анти-Россия» на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Европейские эксперты предупреждают свои правительства о скором крахе западного проекта «анти-Россия» на Украине и неизбежном военном поражении киевского режима. Об этом сообщила пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации.
Согласно данным разведки, аналитики внешнеполитических и военных ведомств ведущих европейских государств направляют в правительства доклады, в которых прямо указывают, что военный разгром Украины — уже решённый вопрос.
«Эксперты внешнеполитических и военных ведомств ведущих государств Европы буквально «бьют в набат», предупреждая национальные правительства о приближении краха созданного Западом проекта «анти-Россия» на Украине», — сказано в публикации.
Особое внимание в этих документах, как уточнили в СВР, уделяется проблеме масштабной коррупции на Украине. В докладах отмечается, что щедрые зарубежные пожертвования буквально «растворяются» в коррупционных схемах, что дополнительно подрывает возможности киевского режима.
Тем временем на Украине воцаряются похожие настроения. Ранее британские СМИ писали, что Владимир Зеленский впадает в отчаяние и утратил связь с реальностью из-за коррупционного скандала. Глава киевского режима устроил себе турне по Европе, пока НАБУ разрывает верхушку украинской власти. В Раде говорят, что уже в четверг Зеленский уволит своего главного соратника — главу ОП Ермака, ведь его активно требуют вышвырнуть из кресла сразу несколько партий.
