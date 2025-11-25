Смертельно опасный фарш попал на полки российских магазинов: продукция заражена листерией

В Екатеринбург поступил мясной фарш из Челябинской области, в котором выявлена опасная бактерия. Об этом 25 ноября сообщило Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Речь идёт о партии фарша «Домашний», в пробах которой обнаружена листерия — возбудитель серьёзных инфекционных заболеваний, способных вызывать заражение крови, поражение нервной системы и менингит. Продукцию признали небезопасной и изъяли из продажи.

Опасный полуфабрикат выявили в ходе внеплановой проверки производственного цеха. По данным ведомства, предприятие не было зарегистрировано в системе ФГИС «Меркурий», а также не имело обязательных ветеринарных сопроводительных документов. В цехе обнаружили 4,5 килограмма заражённого фарша, после чего была инициирована проверка и приняты меры для недопущения дальнейшего распространения продукции.

Листериоз — это опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Listeria monocytogenes, которая может содержаться в заражённом мясе, молочных продуктах, полуфабрикатах и готовой пище. Особенность инфекции в том, что бактерия способна размножаться даже при низких температурах, в том числе в холодильнике.

После попадания в организм листерия может вызвать тяжёлые осложнения: сепсис (заражение крови), менингит, поражение центральной нервной системы и внутренних органов. Особенно уязвимы беременные женщины, пожилые люди, дети и люди с ослабленным иммунитетом. У беременных заражение может привести к выкидышу, внутриутробной гибели плода или преждевременным родам.

Инкубационный период листериоза может составлять от нескольких дней до нескольких недель, а симптомы варьируются от лёгкого недомогания и температуры до сильных головных болей, судорог и потери сознания. В тяжёлых случаях заболевание может закончиться летально.