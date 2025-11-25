Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

25 ноября, 09:27

Россиян призвали не делиться с искусственным интеллектом личной информацией

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Рост обращений россиян к нейросетям за медицинскими и психологическими консультациями вызывает серьёзные опасения у специалистов. По данным «Москвы 24», с мая по октябрь 2025 года количество запросов к ИИ для расшифровки медицинских анализов увеличилось более чем в 8 раз, а доля пользователей, ожидающих рекомендаций по дальнейшим действиям, выросла с 4% до 41%.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин пояснил, что популярность нейросетей связана с низким психологическим барьером: людям проще доверить личные проблемы алгоритму, чем специалисту. Однако это порождает новые сложности: психологи фиксируют участившиеся случаи разводов из-за того, что ИИ упрощённо представляет конфликт, однозначно возлагая вину на партнёра.

«Алгоритм, стремясь поддержать пользователя, часто однобоко поддерживает его точку зрения, рисуя упрощённую картину, где партнёр предстает исключительно виновным, хотя реальные отношения и человеческая психология гораздо сложнее», — объяснил собеседник издания.

По его словам, в медицинской сфере нейросети способны давать общие рекомендации, но не могут учитывать индивидуальные особенности пациента. Разработчики осознают эти риски и добавляют предупреждения о невозможности замены специалиста. Также эксперт обратил внимание на вопросы конфиденциальности: хотя персональные данные не привязываются к конкретному пользователю, вся информация может использоваться для обучения алгоритмов и формирования будущих ответов системы.

Ранее учёные заявили о способности ИИ продлить жизнь человека до 150 лет. Замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Дарья Подчиненова полагает, что продление жизнь человека до 150 лет на основе применения технологий искусственного интеллекта возможно, но не за счёт изобретения «одной таблетки».

