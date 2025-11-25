Силуанов объявил о сокращении льгот, снижающих поступления в соцфонды

Российское правительство продолжит политику сокращения льгот, которые негативно сказываются на объёме перечислений в социальные фонды, включая фонды ОМС. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Какие есть предложения с точки зрения минимизации нагрузки для субъектов РФ по оплате за нерабочее население? … Мы идём по двум направлениям решения этого вопроса. Первое — это отмена льгот, и мы видим, что сейчас идёт такой процесс по пересмотру, сокращению льгот, которые приводят к снижению отчислений в социальные фонды, в том числе фонды ОМС», — сказал глава Минфина.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает повышение размера исполнительского сбора с текущих 7 до 12 процентов. Также нижняя палата утвердила серию законопроектов, направленных на изменение налогового регулирования в России. Документы затрагивают граждан, бизнес и отдельные сектора экономики. В частности, ужесточаются налоговые условия для иностранных агентов — для них вводится единая ставка НДФЛ в размере 30%.