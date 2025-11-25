Армия России поразила транспортную и портовую инфраструктуру ВСУ
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Вооружённые силы России нанесли удары по объектам транспортной и портовой инфраструктуры, которые, как заявляют в Минобороны РФ, использовались в интересах украинской армии. Под удар попали также места временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 151 районе», — говорится в сообщении.
Ранее российские подразделения группировки «Восток» освободили ещё один населённый пункт в Запорожской области — Затишье. До этого был установлен контроль над Тихим и Отрадным в Днепропетровской области, где штурмовые группы 36-й мотострелковой бригады совершили быстрый прорыв на север и запад.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.