Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 09:39

Армия России поразила транспортную и портовую инфраструктуру ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Вооружённые силы России нанесли удары по объектам транспортной и портовой инфраструктуры, которые, как заявляют в Минобороны РФ, использовались в интересах украинской армии. Под удар попали также места временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 151 районе», — говорится в сообщении.

Новости СВО. Армия России окружает Гуляйполе и взяла Затишье, ВСУ сдаются в Красноармейске, мирный план Трампа тает на глазах, 25 ноября
Новости СВО. Армия России окружает Гуляйполе и взяла Затишье, ВСУ сдаются в Красноармейске, мирный план Трампа тает на глазах, 25 ноября

Ранее российские подразделения группировки «Восток» освободили ещё один населённый пункт в Запорожской области — Затишье. До этого был установлен контроль над Тихим и Отрадным в Днепропетровской области, где штурмовые группы 36-й мотострелковой бригады совершили быстрый прорыв на север и запад.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar