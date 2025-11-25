Более 28 тыс. жителей Запорожской области остались без света после удара ВСУ

В ночь на 25 ноября более 28 тысяч абонентов в Запорожской области остались без электроснабжения из-за удара Вооружённых сил Украины по одному из ключевых объектов энергетической инфраструктуры региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«В ночь на 25 ноября из-за ударов противника повреждён один из ключевых объектов электроснабжения. В результате более 28 тысяч абонентов в Запорожской области находятся без электроснабжения. Восстановительные бригады приступили к работе на тех участках, где это позволяет оперативная обстановка», — написал он в своём телеграм-канале.

Балицкий уточнил, что ремонтные работы начались сразу после удара, однако их темпы зависят от текущей обстановки в районе повреждения. Власти региона координируют действия с профильными службами, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества.

Напомним, за минувшую ночь система ПВО сбила 249 дронов ВСУ над Россией. Есть погибшие и раненые. Впоследствии стало известно, что ВСУ нанесли удар по территории РФ с использованием дронов FP-1, оснащённых 60 килограммами взрывчатки.