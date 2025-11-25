В Петербурге внедрили первую в России мобильную систему экспресс-диагностики заболеваний животных, позволяющую получать результаты анализов за 30 минут вместо прежних 3–4 часов. Как пояснил доктор биологических наук Тарас Алиперов, технология основана на инновационном методе полимеразной цепной реакции и способна выявлять инфекционные заболевания, включая вирусную лейкемию и иммунодефицит кошек, а также определять группы крови.

В Петербурге внедрили инновационную систему диагностики домашних животных. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Пятикилограммовый прибор отечественной разработки обеспечивает диагностику не только домашних питомцев, но и сельскохозяйственных животных, например, позволяет оперативно выявлять африканскую чуму свиней непосредственно в местах обнаружения трупов. По словам начальника управления ветеринарии Петербурга Юрия Андреева, это значительно ускоряет принятие мер по локализации опасных заболеваний.

Ветеринарный врач Сергей Бурлаков подчеркнул важность регулярной диагностики для выявления медленных инфекций у животных. В перспективе перечень определяемых заболеваний планируется расширить с учётом востребованности услуги среди владельцев экзотических питомцев, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».