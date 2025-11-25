Боец СВО рассказал о приготовленной для самоподрыва гранате и чудесном спасении

Ветеран СВО Анатолий Кольчинский с позывным Пионер невероятную историю спасения. Он, отказавшись бросить раненого товарища перед наступающими бойцами ВСУ, приготовил гранату для самоподрыва.

«Было принято решение <...> подорваться, потому что не хотел я его оставлять», — приводятся его слова в Telegram-канале «Грань».

Однако чека зацепилась за карман, предотвратив взрыв, и оба россиянина попали в плен. Неожиданный поворот произошёл позже: при обыске амуниции украинскими военными граната сдетонировала, что позволило Кольчинскому и его напарнику вернуться к своим. Ветеран признался, что мысль о самоподрыве была пугающей и «не входила в планы».

