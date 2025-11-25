Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 13:39

Боец СВО рассказал о приготовленной для самоподрыва гранате и чудесном спасении

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Ветеран СВО Анатолий Кольчинский с позывным Пионер невероятную историю спасения. Он, отказавшись бросить раненого товарища перед наступающими бойцами ВСУ, приготовил гранату для самоподрыва.

«Было принято решение <...> подорваться, потому что не хотел я его оставлять», — приводятся его слова в Telegram-канале «Грань».

Однако чека зацепилась за карман, предотвратив взрыв, и оба россиянина попали в плен. Неожиданный поворот произошёл позже: при обыске амуниции украинскими военными граната сдетонировала, что позволило Кольчинскому и его напарнику вернуться к своим. Ветеран признался, что мысль о самоподрыве была пугающей и «не входила в планы».

Боец СВО с позывным Крамар по «открытке» эвакуировал из Отрадного парализованную пенсионерку
Боец СВО с позывным Крамар по «открытке» эвакуировал из Отрадного парализованную пенсионерку

Ранее Life.ru рассказывал, как боец «Ахмата» из Якутии, раненный после атаки четырёх дронов ВСУ, спас товарища. А другой боец СВО восхитил россиян реакцией на потерю глаза в битве с ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar