Дело «‎казначея» Зеленского может вскрыть хищения и в других сферах

НАБУ в ближайшее время намерено объявить новые подозрения в рамках дела о коррупционной схеме с участием Владислава Миндича, и на этот раз речь пойдёт не только об энергетике. Об этом сообщил директор национального антикоррупционного бюро Украины Семён Кривонос в ходе заседания парламентского комитета.

«Я глубоко убеждён, что у нас будут ещё подозрения в этом деле, и оно будет расширяться. Что касается других сфер, да, у нас есть понимание, что средства поступали не только из энергетики. Но она была наиболее приоритетна, потому что наиболее темная», — заявил Кривонос изданию Украинская правда.

Кривонос также опроверг информацию о том, что публикация компрометирующих материалов была приостановлена из-за геополитических соображений. По его словам, ведомство публикует только то, что на данный момент полезно следствию, и подчеркнул, что на бюро не оказывается внешнего давления — новые данные будут обнародованы тогда, когда это потребуется для расследования.

Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. По версии следствия, бизнесмен, имея связи с лидером киевского режима и рядом чиновников, организовал схему по легализации средств, обходя ограничения, введённые в условиях военного положения. В тот момент, когда НАБУ проводит масштабные обыски и расследования, Зеленский отправился с визитами по европейским столицам. Миндич объявлен в розыск по трём статьям: легализация преступно нажитого имущества, создание преступного сообщества и вмешательство в работу госорганов.