25 ноября, 13:09

Дело «‎казначея» Зеленского может вскрыть хищения и в других сферах

НАБУ в ближайшее время намерено объявить новые подозрения в рамках дела о коррупционной схеме с участием Владислава Миндича, и на этот раз речь пойдёт не только об энергетике. Об этом сообщил директор национального антикоррупционного бюро Украины Семён Кривонос в ходе заседания парламентского комитета.

«Я глубоко убеждён, что у нас будут ещё подозрения в этом деле, и оно будет расширяться. Что касается других сфер, да, у нас есть понимание, что средства поступали не только из энергетики. Но она была наиболее приоритетна, потому что наиболее темная», — заявил Кривонос изданию Украинская правда.

Кривонос также опроверг информацию о том, что публикация компрометирующих материалов была приостановлена из-за геополитических соображений. По его словам, ведомство публикует только то, что на данный момент полезно следствию, и подчеркнул, что на бюро не оказывается внешнего давления — новые данные будут обнародованы тогда, когда это потребуется для расследования.

Ермак приказал вручить подозрение главе САП после публикации первых плёнок Миндича

Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. По версии следствия, бизнесмен, имея связи с лидером киевского режима и рядом чиновников, организовал схему по легализации средств, обходя ограничения, введённые в условиях военного положения. В тот момент, когда НАБУ проводит масштабные обыски и расследования, Зеленский отправился с визитами по европейским столицам. Миндич объявлен в розыск по трём статьям: легализация преступно нажитого имущества, создание преступного сообщества и вмешательство в работу госорганов.

Александра Мышляева
