Захарова советует Финляндии строить туалеты вместо стен на случай войны с Россией

Если худшие опасения финских властей о разрушительном вторжении сбудутся, то им понадобятся не фортификации, а туалеты. Об этом сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, Хельсинки будет совершенно некогда думать о заграждениях в метре от российско-финской границы, если вдруг их самые главные страхи возьмут верх над разумом.

«Теперь властям Финляндии важно не забыть построить туалеты. Если их худшие фобии начнут брать верх над разумом — это единственное, что им пригодится», — сказала дипломат.

Ранее в Финляндии задумались над восстановлением «болотных ловушек», где могут увязнуть танки, если вдруг начнётся война с Россией. Политологи считают, что такие заявления сыпятся оттуда, поскольку стране как члену НАТО важно доказывать свою значимость.