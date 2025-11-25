Россия и США
25 ноября, 14:24

Индекс Мосбиржи вырос на фоне сообщений о согласии Украины с мирным планом США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan

Российский фондовый рынок перешёл к росту после появления информации о согласии Украины на американский мирный план урегулирования конфликта. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Индекс Мосбиржи на пике в 15:30 мск поднялся на 0,83%, достигнув 2676,03 пункта, а уже к 15:45 мск ускорил рост до 1,51% и достиг отметки 2695,04 пункта. До появления этих новостей показатель снижался примерно на 0,3%.

По данным CBS News, американский чиновник и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявили, что сторонами было достигнуто общее понимание по предложенному плану, однако его детали ещё предстоит согласовать. Также сообщается, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США для дальнейшего обсуждения инициативы ожидается в ноябре.

Первоначальная версия плана, опубликованная 20 ноября, включала 28 пунктов. В числе предложений — отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск с контролируемых территорий Донбасса, а также фактическое признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями. Президент России Владимир Путин ранее называл этот документ возможной основой для переговоров.

После консультаций в Женеве 23 ноября, в которых принимали участие представители США, ЕС и Киева, план был сокращён до 19 пунктов, сообщила Financial Times.

Марина Фещенко
