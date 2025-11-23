Гарантии безопасности для Владимира Зеленского, вероятно, предусмотренные планом президента США Дональда Трампа по Украине, указывают на прямую угрозу главе киевского режима, заявил политолог Александр Асафов. По его словам, через публикации в СМИ просматривается требование более активно участвовать в согласовании документа.

«Это буквально угроза. Я думаю, что Зеленский прекрасно осознает, что они могут её реализовать», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Хотя точное содержание 28 пунктов соглашения пока неизвестно, предлагаемая амнистия Зеленского призвана защитить его от антикоррупционных расследований. Он полностью осознаёт реальность возможных негативных последствий в случае сопротивления американскому давлению, заключил эксперт.