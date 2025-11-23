«Это угроза»: Среди 28 пунктов плана Трампа «спрятали» сигнал Зеленскому
В мирном плане Трампа по Украине нашли прямую угрозу Зеленскому
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Гарантии безопасности для Владимира Зеленского, вероятно, предусмотренные планом президента США Дональда Трампа по Украине, указывают на прямую угрозу главе киевского режима, заявил политолог Александр Асафов. По его словам, через публикации в СМИ просматривается требование более активно участвовать в согласовании документа.
«Это буквально угроза. Я думаю, что Зеленский прекрасно осознает, что они могут её реализовать», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Хотя точное содержание 28 пунктов соглашения пока неизвестно, предлагаемая амнистия Зеленского призвана защитить его от антикоррупционных расследований. Он полностью осознаёт реальность возможных негативных последствий в случае сопротивления американскому давлению, заключил эксперт.
Напомним, ранее Доанльд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Документ, в частности, включает отмену антироссийских санкций. При этом президент США объявил о дедлайне для Украины по мирному плану. На этом фоне Владимир Зелеснкий заявил о «тяжёлом выборе» Украины. Однако он хочет переписать план Трампа вместе с лидерами ЕС.
